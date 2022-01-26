В Латгалии в ресторане нашли работника-раба из Китая: полиция задержала владельца заведения

Сотрудники Госполиции задержали владельца одного из ресторанов Латгалии, подозреваемого в вовлечении в рабство гражданина Китая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Госполиции, в ходе следствия удалось установить, что в 2020 году владелец китайского ресторана начал искать в Китае работника для своего заведения. При этом он указывал конкретную должность и оговаривалась зарплата — 1500 евро ежемесячно.

На объявление о работе откликнулся мужчина 1995 г.р. Он оформил соответствующие документы и приехал в Латвию, где его разместили в жилье, предоставленном хозяином ресторана. И хотя договор был подписан и иностранец с июля 2021 года начал исполнять свои обязанности, в течение двух последующих месяцев его фактически эксплуатировали, а зарплату не выплачивали.

Кроме того, как указывают в полиции, у китайца отобрали документы, удостоверяющие личность, и с помощью угроз и запугивания заставляли работать. Таким образом иностранец попал в материальную зависимость от возможного виновного и находился в беспомощном положении.

Из-за стечения обстоятельств и языкового барьера гражданин Китая не мог выбраться из рабства. Лишь 20 сентября ему удалось связаться в интернете с соотечественником, а затем информацию передали негосударственным организациям, а те — Госполиции. На основании имеющейся информации был начат уголовной процесс за торговлю людьми.

В рамках расследования проведены санкционированные обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также в автомобиле. По сообщению полиции, подозреваемого задержали, а иностранца освободили, обеспечив ему помощь на время следствия.