В Латгалии задержан мужчина, у которого нашли 6 кг марихуаны

Государственная полиция получила информацию о человеке, который, возможно, связан с незаконным выращиванием и продажей марихуаны. Задержан мужчина 1989 года рождения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

24 июля в Аугшдаугавском крае при обыске у подозреваемого мужчины было обнаружено и изъято 6 килограммов марихуаны. Также изъяты сумма в размере 1400 евро, вероятно, полученная после реализации незаконного товара.

На месте задержан и предполагаемый преступник. Им оказался мужчина 1989 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные нарушения, сообщает пресс-служба Госполиции.

В настоящее время полиция продолжает расследование, чтобы установить точное количество и состав изъятых веществ - будут проведены необходимые экспертизы. Подозреваемому мужчине за реализацию марихуаны грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет с возможной конфискацией имущества, и с испытательным сроком до трех лет.