В Латвии арестован литовец, подозреваемый в организации контрабанды миллионов сигарет
Foto: LETA

Латвийские правоохранительные органы на основании европейского ордера на арест задержали и экстрадировали в Польшу 50-летнего гражданина Литвы, подозреваемого в организации контрабанды сигарет в крупных размерах.

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Как отмечает Lietuvos rytas, литовец находился в розыске несколько лет. Международная группа контрабандистов, которую он мог возглавлять, была задержана в Польше пять лет назад. В нее входили пятеро поляков и один гражданин Литвы. Следствию удалось установить схемы перевозки сигарет в Польшу и другие страны Евросоюза.

В ходе международной операции фуры с сигаретами нашли не только в Польше, но также в Словакии и Нидерландах.

Известно, что окружная прокуратура Гданьска уже выдвинула против гражданина Литвы обвинения. Он помещен под стражу на три месяца, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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rus.DELFI.lv

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