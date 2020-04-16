В Латвии бушует сильный шторм: ветер обрушил башню ГПСС в Латгале

В Латвии с утра бушует сильный шторм. Уже накануне синоптики разослали оранжевое предупреждение о том, что сила ветра будет достигать 30 метров в секунду. Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей Латвии соблюдать осторожность и сообщает, что к 14.30 на пульт дежурного было получено уже 30 сообщений о поваленных столбах и деревьях, а также о сорванных и поврежденных крышах.

Больше всего подобных ЧП на данный час зафиксировано в окрестностях Риги и в Видземе. В частности, как отмечает ГПСС, в Вараклянах сильный ветер обрушил крышу местного спасательного поста, на которой было закреплено устройство для сирены. Также на крышу здания обвалилась стена башни для просушки пожарных шлангов. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.