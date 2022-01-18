К вечеру 17 января в Латвии зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила Государственная полиция.
Сообщается, что в 11 ДТП пострадали люди.
Уже сообщалось, что в окрестностях Риги и в радиусе до 100 километров от Риги на всех основных дорогах страны быстро образуется гололедица, движение резко замедлилось.
Водители сообщили в социальных сетях об особо скользких участках на Баусском, Юрмальском и Лиепайском шоссе при выезде из Риги.
🇱🇻 Apledojums uz ceļiem #Latvija šodien radīja lielas problēmas.— BreakingLV (@breakinglv) January 17, 2022
🎥 Rodzers Vasilevskis pic.twitter.com/wUftHkc9M6