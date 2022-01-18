К вечеру 17 января в Латвии зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила Государственная полиция.

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Сообщается, что в 11 ДТП пострадали люди.

Уже сообщалось, что в окрестностях Риги и в радиусе до 100 километров от Риги на всех основных дорогах страны быстро образуется гололедица, движение резко замедлилось.

Водители сообщили в социальных сетях об особо скользких участках на Баусском, Юрмальском и Лиепайском шоссе при выезде из Риги.