В Латвии каждый пятый пожар вызван коротким замыканием

Короткое замыкание, которое возникает из-за использования устаревшей электропроводки или ненадлежащего электрооборудования, ежегодно становится одной из самых распространенных причин пожаров в Латвии.

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Статистика полученных страховым обществом ERGO заявлений на возмещение показывает, что в прошлом году почти пятая часть пожаров в частной и коммерческой собственности была вызвана именно повреждениями электроинсталляции.

“Если анализировать отдельно сектор коммерческой собственности, то там ситуация еще серьезнее. Из 25 пожаров в коммерческой собственности, за которые в 2021 году были выплачены страховые возмещения ERGO, в каждом третьем случае причиной было повреждение электроинсталляции или возгорание блока управления электроинсталляцией, при этом сумма выплаченных и зарезервированных возмещений за эти пожары значительна – 5 707 018 евро. В 2020 году за шесть пожаров в коммерческой собственности, которые возникли из-за повреждения электропроводки, ERGO выплатила возмещений на сумму 7 605 704 евро”, – рассказывает директор департамента подписания рисков ERGO Райтис Чаклис.

“В сегменте частной собственности среднее возмещение за пожары, причина которых была в электропроводке, за последние два года составляло 9144 евро. Мы также сталкиваемся со случаями, когда собственность после пожара необходимо полностью восстанавливать, поэтому крайне важно выбирать страховую сумму, соответствующую стоимости собственности, и регулярно ее пересматривать из-за быстро растущих затрат на строительство, чтобы возмещение максимально покрывало ущерб. В частной собственности также необходимо уделять большое внимание безопасности электроинсталляции – владелец каждой квартиры и дома должен убедиться в том, что проводка не устарела, не повреждена, а повседневное использование электроприборов не перегружает электросети, чтобы максимально защитить жилье от риска пожара”, – подчеркивает Чаклис.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Сандра Веиня подтверждает: “Три самые частые возможные причины пожаров не меняются уже много лет: это неосторожное обращение с огнем, повреждения электроинсталляций и неправильная эксплуатация электрооборудования, а также все, что связано с вопросами отопления. В 2021 году возможная причина 20,5% пожаров была связана с электроприборами и оборудованием”

Как защитить себя и жилье от короткого замыкания

- Проверить электропроводку, замерив электрическое сопротивление, что может сделать только сертифицированный электрик. Владельцы жилья не уделяют этому должного внимания, но следует помнить о том, что такое требование предусмотрено законодательством Латвии, и замеры необходимо проводить один раз в 10 лет.

- Не перегружать электросети и использовать соответствующие техническим параметрам устройства. Этот аспект особенно актуален в домах, которые построены 30 лет назад и раньше. Следует отметить, что электропроводка построенных в советское время жилых домов не подходит для нагрузки, которую создают современные электроприборы. Электроинсталляция должна быть в хорошем состоянии, так как бытовая техника – стиральная машина, духовка, посудомоечная машина и др. – создают повышенную нагрузку.

- Сделать заземление. В советское время квартиры были без заземления. Его обязательно нужно установить, доверив эту работу электрику.

- Соблюдать инструкцию эксплуатации удлинителей и максимально допустимую нагрузку. В уже упомянутых многоквартирных домах советской застройки часто не хватает розеток, поэтому используются удлинители, к которым подключено несколько электроприборов высокой мощности. Использование удлинителей не предусмотрено для высокомощных электроприборов! Следует помнить о том, что удлинитель нельзя использовать, если он не полностью размотан.

- Не пользоваться поврежденными и отслужившими свое приборами. Не только электрические провода (особенно старые алюминиевые), но и бытовые электроприборы имеют определенный срок службы. Например, у электрического чайника, который регулярно передвигается по кухонной поверхности включенным в розетку, появляются микротрещины в основании, контактах и проводах подключения. В местах повреждений образуется большее сопротивление, что в свою очередь создает тепло и возможности для короткого замыкания.

- Стоит обратить внимание и на поврежденные провода, розетки, которые не работают, искрятся или недостаточно закреплены – они также являются потенциальным источником пожара. При ремонте жилья нельзя использовать поврежденные и отслужившие свое электроинструменты.

- Защищать розетки от маленьких детей. Дети любопытны, и незащищенная розетка является одним из потенциально самых опасных мест в доме, которое может угрожать жизни ребенка. Не позволяйте ребенку играть с розеткой, вставлять в нее предметы (например, иглы, карандаши). Нужно помнить – как только в оба отверстия розетки вставлен предмет, происходит подача электричества, что может привести к смерти.

Помните – для того, чтобы возник пожар, нужно совсем немного: способный

гореть материал, источник огня (электропроводка) и кислород (воздух).

Что делать, если электроприбор загорелся:

 отключить от электрической сети;

 накрыть прибор плотной тканью (нельзя использовать синтетические материалы);

 если возможно, выбросить горящий или тлеющий электрический прибор из дома или квартиры, предварительно убедившись в том, что это не представляет опасности для людей.

Безопасность электроинсталляции на предприятиях

Требования безопасности электроинсталляций в коммерческой собственности схожие, но в то же время значительно более строгие. Следует помнить о регулярных проверочных измерениях электроинсталляции, а также необходимо обеспечить проверку качества соединений при помощи термографа – во время такой проверки определяется безопасность и качество соединения контактов, а также то, не перегружено ли оно (не перегревается) и правильно ли устроено.

Предприятия должны проводить замеры электрического сопротивления раз в 10 лет, во взрывоопасной среде – один раз в два года, а в агрессивной среде – один раз в год (в соответствии с правилами Кабинета министров № 238).