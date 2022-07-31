В Латвии каждый пятый водитель хотя бы раз был обворован

Попадание камня в лобовое стекло, столкновение с лесным животным, падение ветки на машину или утеря номерного знака – с такими ситуациями в повседневной жизни сталкивались 54% латвийских водителей. Таковые данные опроса, проведенного исследовательским центром SKDS и страховым обществом ERGO.

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Результаты опроса свидетельствуют о том, что такие повреждения автомобиля чаще остальных имели владельцы транспортных средств в возрасте от 55 до 63 лет (54%), а также каждый второй водитель в возрасте от 25 до 34 лет. Что касается регионов, то с подобными повреждениями чаще всего сталкиваются жители Видземе – 54%.

“Рост цен на услуги автосервисов и запчасти в настоящее время повышает и среднее возмещение по KASKO. Поэтому каждый автовладелец должен еще тщательнее обдумать, сможет ли он оплатить ремонт в случае повреждения транспортного средства", - говорит Райтис Чаклис, директор департамента подписания рисков ERGO.

"Если в ДТП виновато третье лицо, то расходы покроет его обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, или OCTA, но есть ряд ситуаций, в которых нет прямого участия другого водителя, а повреждение автомобиля вызвали природные стихии, воры, некачественное дорожное покрытие, лесные животные и т. д. В таких случаях мы можем лучше всего защитить свой автомобиль с помощью полиса КASKO и соблюдения мер безопасности”, — добавляет эксперт.

По его словам, средний размер страхового возмещения KASKO, выплаченного в последние годы, составляет более 1000 евро, но в некоторых случаях суммы значительно больше. Самое большое возмещение, выплаченное до середины этого года, составляет 81 160 евро, а в прошлом году — 50 350 евро. Наибольшие возмещения и убытки KASKO связаны со столкновениями автомобилей.

Анализируя различные автомобильные неприятности, которые могут быть включены в полис KASKO, 10% опрошенных латвийских автовладельцев признают, что хотя бы раз заправляли свой автомобиль неподходящим видом топлива (наливали бензин вместо дизеля или наоборот). Такая небрежность, которая может привести к поломке двигателя и топливной системы, более характерна для людей со средним или высшим образованием, но в меньшей степени для лиц с основным образованием, причем чаще мужчин, чем женщин: 12% мужчин и 7% женщин путали “пистолеты” на автозаправке.

Кроме того, 17% опрошенных теряли ключи зажигания, документы на машину или номерной знак. Результаты опроса показывают, что риск потери этих вещей увеличивается пропорционально возрасту автовладельцев, и чаще всего это происходит с пожилыми водителями: с этим сталкивались 24% водителей в возрастной группе от 64 до 75 лет и лишь 4% - в возрастной группе 18-24 лет.

Пятая часть участников опроса SKDS и ERGO ответила, что хотя бы раз в жизни сталкивалась с ситуацией, когда автомобиль был обворован: из него украли ценные вещи или части самого автомобиля. Наибольшее количество таких краж произошло в Рижском регионе, где это подтвердили 22% опрошенных, меньше всего – в Курземе. Жертвами воров чаще становились автовладельцы в возрастной группе от 45 до 63 лет (20%).

Онлайн-опрос исследовательского центра SKDS проводился с 9 по 11 июля 2022

года, в нем приняли участие 1000 респондентов со всей Латвии в возрасте от 18 до 75

лет.