В Латвии нашли более 15 тонн нелегального табака

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс по факту возможного нелегального оборота табачных изделий в крупных размерах.

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Как отмечает пресс-центр VID, в марте 2022 года латвийские таможенники при содействии своих коллег из Литвы на основании полученной ранее оперативной информации о возможном нелегальном перемещении табака провели контрольные мероприятия в Елгавском крае.

Таможенники нагрянули в тот момент, когда груз перемещали из одного автомобиля в другой. Всего изъято 15 055 кг необработанного табака, который, согласно накладным, перевозился из Болгарии в Эстонию.

Подозреваемыми по этому делу признаны трое граждан Латвии и один гражданин Польши. В том случае, если бы табак удалось реализовать на латвийском рынке, ущерб, причиненный государству в виде неуплаченных налогов, составил бы не менее 1, 24 млн евро.

Следствие по делу продолжается.