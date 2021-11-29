В Латвии ограбили возвращавшегося с парома литовца: его избили и бросили в лесу

В Литве начался судебный процесс над гражданином Литвы, который жестоко избил и ограбил своего соотечественника в лесу между Кулдигой и Салдусом, а затем скрылся, оставив жертву в беспомощном положении.

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Дело рассматривается в районном суде города Шауляй. Подсудимый — Н.И. — ранее уже был трижды судим. Прокурор просит признать его виновным во всех инкриминируемых преступлениях, а также требует взыскать 4000 евро в больничную кассу Шауляйской больницы за лечение пострадавшего, почти 14 000 евро СоДре (госучреждению, ответственному за управление социальным страхованием в Литве), более 107 000 пострадавшему, 10 000 евро в качестве компенсации морального ущерба его супруге.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено вечером 11 сентября 2016 года, в лесу Кулдигского края, на 14-м километре дороги Кулдига-Салдус в Латвии. В тот день Н.И. , прибывший на пароме Scotish Viking из Швеции в Вентпилс, отвез свою жертву в лес, где избил, отобрав 800 евро, обручальное кольцо, мобильный телефон, документы, банковскую карту, чемодан с одеждой, кроссовки, предметы гигиены. Как выяснило следствие, нападавший пять раз воспользовался отобранной карточкой, сняв в общей сложности 870 евро.

Преступник бросил тяжело раненого и ограбленного мужчину в лесу, где его только спустя два дня заметил и спас проезжавший мимо местный житель. Как следует из заключения экспертов, у пострадавшего были выбиты зубы, травмированы глаза, диагностированы переломы и серьезная травма головы. После этого мужчина так и не смог оправиться от пережитого он стал недееспособным, до сих пор нуждается в медицинской помощи, живет на пособие, за ним ухаживает жена.

Пострадавший познакомился со злоумышленником на пароме: к нему подсела компания, предложившая довезти из Вентспилса в Мажейкяй. И на пароме, и по пути в Литву, по словам подсудимого, они распивали алкоголь. Также он заявил, что за рулем находился его друг, который на данный момент уже мертв. Именно на него подсудимый и пытается свалить всю вину за содеянное. Процесс продолжится на этой неделе.