В Латвии по запросу Испании арестовали мошенника, похитившего более полумиллиона евро в криптовалюте

Гражданская гвардия Испании установила, где скрывается мошенник с криптовалютой и создатель токена "Hodlife". Его задержали в Латвии после того, как он в течение более пяти лет скрывался от правосудия.

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Следователи смогли выследить 30-летнего латвийца, который подключался к Wi-Fi отелей на Коста-дель-Соль и в Малаге, где он с использованием фальшивых личных данных смог получить контроль над криптовалютами на сумму более полумиллиона евро. В результате его преступной деятельности пострадали тысячи человек.

По данным Гражданской гвардии, в ходе работы Департамента по борьбе с киберпреступностью удалось выявить и арестовать "одного из крупнейших известных криптовалютных кибер-преступников", 30-летнего латвийца, разыскиваемого полицейские агентства международные с 2015 года.

По словам источников из Гражданской гвардии, задержанный также бывал на Ибице и Тенерифе, где вел активную жизнь. У него были кредитные карты и банковские счета с фальшивым правом собственности, так как в 2015 году он был арестован и экстрадирован из США по подозрению в аферах.

Как сообщают испанские СМИ, полиция начала изучение информации, собранной по открытым каналам. Приманка для мошенничества заключалась в том, чтобы пообещать пользователям инвестировать в новый проект криптовалюты "Hodlife, The Unicorn Token" с условием позже распределить часть комиссионных от операций, которые были выполнены на этой платформе.

Для рекламы этого проекта он запустил агрессивные рекламные кампании в профилях социальных сетей, таких как Twitter и Telegram, а также на специально созданном веб-сайте, что быстро привлекло большое количество потенциальных жертв, вложивших свою криптовалюту в

это новое направление бизнеса. .

Чтобы придать этим кампаниям больше правдоподобия, создатель "Hodlife" заручился услугами актера. Его роль заключалась в записи рекламных видеороликов о проекте, в которых он выдавал себя за создателя инициативы, а также создавал образ удачливого предпринимателя, создавшего перспективную платформу, обещающую быструю прибыль.

Мошенничество было разоблачено в июне прошлого года, когда

все инвесторы, вложившие свои криптовалюты в "Hodlife" подтвердили, что их вложения были переведены в другие портфели, а от их инвестиций не осталось и следа. Такой вид мошенничества называется "перетягивание ковра" — это происходит, когда создатели криптовалюты быстро обналичивают свои токены за реальные деньги, истощая пул ликвидности на бирже, сбегая с деньгами инвесторов.