В Латвии похитили и держали в заложниках российского бизнесмена: с его счетов сняли более 3,5 млн. рублей

Один из крупнейших франчайзи сети "Додо Пицца", бизнесмен Владимир Горецкий в 2019 году стал жертвой преступников, которые пять дней держали его в заложниках, вымогая крупную сумму денег. Впервые об этом 25 августа сообщил основатель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников — спустя несколько дней после ареста первого обвиняемого.

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В июне 2019 года Владимиру Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который хотел развивать "Додо Пицца" в Польше. В августе бизнесмен встретился в Москве с человеком по имени Олег, который представился племянником инвестора. В ходе переговоров Горецкий отказался от сотрудничества в Польше, но согласился познакомиться с самим инвестором. Встречу назначили на сентябрь в Риге.

Когда 26 сентября Горецкий прилетел в Ригу, в аэропорту его встретил водитель и племянник инвестора. Они отвезли его на дачу в Юрмале якобы для встречи с потенциальным бизнес-партнером. Уже в доме российскому предпринимателю прыснули в лицо из перцового баллона, повалили на пол и связали.

В видеозаписи, снятой на следующий день после его освобождения, Горецкий рассказал, что ему на голову натянули маску. В сообщении, опубликованном в его фейсбуке 25 августа, Горецкий написал, что бандиты пять дней держали его с мешком на голове.

Преступники забрали всю технику бизнесмена, потребовали пароли от его банковских аккаунтов, после чего за несколько дней украли с его личных и корпоративных счетов 3,6 миллиона рублей. Похитители вынудили Горецкого через доверенных лиц передать их сообщникам в Москве еще 900 000 рублей. С учетом похищенной техники потерпевший оценил материальный ущерб в 4,9 миллиона рублей.

Под давлением он также подписал долговые обязательства на 32 миллиона рублей с графиком ежемесячных платежей по 150-350 000. Уже после освобождения преступники писали ему письма, требуя выплатить деньги. Похитители также заставили Горецкого, чтобы он оставил свои отпечатки пальцев на некоем пистолете. Ему пригрозили, что пистолет "всплывет, где нужно", если он обратится в полицию.

"Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании", — рассказал Федор Овчинников.

30 сентября 2019 года преступники покинули дом, оставив предпринимателя одного. Ему сказали выждать несколько часов, прежде чем уйти самому. Когда Горецкий вышел из здания, на улице стояло такси, которое отвезло его в аэропорт. В тот же день он улетел в Москву.

Владимир Горецкий обратился в полицию и в Латвии, и в России. Уголовная полиция Латвии уже 4 октября 2019 года начала расследование по делу о похищении человека. Полиция Москвы в декабре возбудила дело о краже, а в июле 2020 года выделила в отдельное производство дело о разбое.

18 августа 2020 года в московском аэропорту Внуково задержали первого подозреваемого — это был "племянник инвестора", который вернулся в Россию из Турции. В тот же день Владимир Горецкий его опознал. Мужчине, чье настоящее имя не раскрывается, предъявили обвинения в разбое.

20 августа Кузьминский районный суд Москвы арестовал его. О задержании других подозреваемых пока не сообщалось, при этом сам бизнесмен в фейсбуке поблагодарил полицию Риги "за то, что помогли быстро установить личности тех, кто меня похитил". Представители следственных органов Латвии и России это пока не комментировали.

Основатель "Додо Пиццы" Федор Овчинников заявил, что похищение Владимира Горецкого — не единственный подобный случай. По похожей схеме были похищены деньги у калифорнийского бизнесмена Андрея Коновалова, который девять дней провел в неволе в Таиланде, после чего вернулся в США.

"Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам. Объединившись с нами, вы можете добиться справедливости", — добавил Овчинников.