В Латвии работу начинает суд по экономическим делам

Сегодня работу начинает суд по экономическим делам, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о коррупции как в частном, так и в государственном секторах, а также преступлений, связанных с отмыванием денег.

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Работу суда будут обеспечивать 10 судей и 24 сотрудника. Новый суд будет находиться в Риге, на ул. Маза Нометню, 39. Он будет работать с делами со всей территории Латвии.

Для обеспечения эффективного и быстрого судебного процесса суд оснащен надлежащим материально-техническим обеспечением, например, в суде установлены три стационарных и одно переносное устройство для видеоконференций.

На должности судей нового суда были отобраны десять человек из 95 кандидатов. Один из десяти выбранных кандидатов попросил отложить свое выдвижение по личным причинам.

8 марта Сейм утвердил в должности девятерых судей суда по экономическим делам, которыми назначены Микелис Зумбергс, Любовь Коваль, Катарина Сниедзе, Вия Калниня, Иева Янковска, Айвар Латковскис, Каспар Вецозолс, Дагния Муцениеце и Оксана Пулле-Чижова.

26 марта Совет юстиции назначил судью Зумбергса исполняющим обязанности председателя суда по экономическим делам.