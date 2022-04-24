В Латвии растет количество нарушений, связанных со строительными отходами

Недобросовестное обращение со строительными отходами является актуальной проблемой, которую можно наблюдать по всей Латвии. Об этом свидетельствуют нарушения, выявленные в начале этого года в различных регионах Латвии.

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Незаконным оборотом строительного мусора занимаются даже государственные и муниципальные учреждения, констатирует Госэкослужба. Наблюдается тенденция, что не только частные лица при выборе поставщиков услуг часто не обращают внимания на наличие у сборщика строительного мусора надлежащего разрешения на обращение с отходами. Среди строительных компаний также нет понимания последствий оставления строительного мусора в окружающей среде в непереработанном и несортированном виде.

Например, инспекторы Лиелрижского регионального управления окружающей среды недавно обнаружили вопиющие нарушения в управлении строительством на территории предприятия по обращению с отходами SIA Liktenis. В ходе проверки инспекторы СЭС зафиксировали незаконное хранение строительного мусора и распорядились вывезти мусор на территории. Было выявлено, что отходы привезены с ремонтных работ в Юрмале. Это позволяет сделать вывод, что самую низкую цену в муниципальных заказах, вероятно, предлагают коммерсанты, не соблюдающие требования закона.

Инспекторы были удивлены, когда повторная проверка показала, что компания SIA Liktenis не вывозила мусор, при этом количество строительного мусора на участке еще больше увеличилось. Более того, когда приехали проверяющие, сотрудник компании попытался закопать строительный мусор. По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении, общее количество отходов составляет 520 тонн.

В конце прошлого года в Тинужской волости Огрского края также было обнаружено большое количество незаконно складированных отходов. Выводы по обоим нарушениям подтверждают, что вовлеченные в эти ситуации коммерсанты выполняют работы в рамках тендеров или заказов, организованных органами местного самоуправления, а отходы, образующиеся при выполнении заказанных работ, не сдаются на переработку на законных основаниях.

В Видземском регионе установлено, что строительный мусор со строительной площадки Валмиерского драматического театра в количестве около 50 кубометров был вывезен в частный лесной массив для создания дорожной насыпи. В ходе проверки состав ввозимых отходов сравнивался с отходами, образующимися на строительной площадке. Генеральный строитель предоставил информацию о двух субподрядчиках, которые выполняли демонтажные работы: один из них утилизировал строительный мусор, образовавшийся с соблюдением требований нормативных актов, а другой признал свою вину с вывозом мусора. Возбуждено дело об административном правонарушении, а также принято решение о сборе и передаче собранного строительного мусора. Также выясняются обстоятельства дела по объему 430 кубометров строительного мусора.

В Латгале в начале апреля в волости Таборе в результате проверки инспекторы СЭС выявили частично неубранный строительный мусор и другие отходы, образовавшиеся при сносе зданий, общим объемом около 2000 кубометров. Дело находится в стадии расследования, но владельцу уже предписано утилизировать найденный на участке строительный мусор, передав его управляющему отходами.

В Земгале, благодаря жителям, на участке “Ražošanas parks” Пенкульской волости обнаружено нарушение незаконных отходов высотой два метра. Другое нарушение выявлено в Скайсткалнской волости Бауского района, где выбросили строительный мусор на площади 80 кубометров. Собственнику поручено обустроить территорию и правильно утилизировать строительный мусор.

В Курземе, в Айзпутской волости, на территории песчано-гравийного карьера обнаружена насыпь с различными видами отходов (стекло, тара, шины, бытовая техника и т.д.) общим объемом 230 кубометров.

Садово-огородные и гаражные кооперативы тоже не обеспечивают утилизацию отходов, поэтому бытовые и строительные отходы часто оказываются в окрестностях, на лугах и в лесах. Следует отметить, что не допускается даже временное хранение отходов.

Утилизация, захоронение или использование несортированного и непереработанного строительного мусора наносит значительный ущерб окружающей среде и является административно наказуемым: штраф может достигать 1000 евро для физического лица и 2800 евро - для юридического лица.

Узнать, имеет ли компания, которую житель выбирает в качестве сборщика строительного мусора, необходимое экологическое разрешение, можно на сайте registri.vvd.gov.lv.

СЭС выражает благодарность тем гражданам, которые активно сообщают о возможных нарушениях и участвуют в раскрытии экологических преступлений, позвонив на горячую линию "Экологический SOS" по телефону + 371 26338800 или по мобильному приложению.