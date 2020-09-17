В Латвии сформируют спецгруппу прокуроров по борьбе с отмыванием денег
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Прокуратура сформирует специальную группу прокуроров по борьбе с легализацией преступно нажитых средств, сообщил сегодня генеральный прокурор Юрис Стуканс.

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Группа будет заниматься координацией дел об отмывании денег, оказывать методическую поддержку правоохранительным органам и другим прокурорам.

Стуканс подчеркнул, что борьба с легализацией преступно нажитых средств является приоритетом прокуратуры и правоохранительных органов. Поэтому прокуратура обеспечит соответствующие ресурсы, чтобы уголовные дела этой категории направлялись в суд и по ним достигались результаты, которых ждут международные партнеры.

Сегодня Стуканс и начальник Службы финансовой разведки (СФД) Илзе Знотиня подписали основные принципы сотрудничества СФД с прокуратурой и правоохранительными органами. Содержание этого документа обнародовать не планируется.

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LETA

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LETA

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Юрис Стуканс
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