В Латвии стартует кампания по безопасности движения "Агрессивное вождение оставляет шрамы"

Государственная полиция во вторник открывает новую кампанию по безопасности дорожного движения "Агрессивное вождение оставляет шрамы", сообщили организаторы мероприятия.

Цель кампании — напомнить о том, что скорость и агрессия на дороге часто приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

В мероприятии в режиме видеоконференции примут участие начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис, начальник отдела квалификации Дирекции безопасности дорожного движения Юрис Тетерис, психотерапевт Артурс Миксонс, руководитель отдела обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Службы неотложной медицинской помощи Юрис Раудовс и руководитель Школы безопасной езды Янис Ванкс.