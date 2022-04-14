В Латвии в этом году потушено уже 772 пожара прошлогодней травы
Foto: LETA

С улучшением погоды в Латвии растет и количество пожаров прошлогодней травы, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В этом году потушено уже 772 пожара, возникших в результате возгорания сухой травы.

VUGD призывает жителей в предстоящие праздничные выходные не жечь сухую траву и выбрать другой способ уборки территории. Пожарные напоминают, что сжигание сухой травы запрещено и угрожает собственности, здоровью и жизни людей, а также наносит существенный ущерб природе, потому что уничтожает ценные растения, мелких животных и птичьи гнезда.

Служба призывает жителей убирать участки, не сжигая прошлогоднюю траву.

В случае пожара немедленно звоните по номеру 112.

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