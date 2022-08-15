В Латвии в результате ДТП погиб известный эстонский журналист

Эстонский журналист Свен Раудсепп погиб в результате трагической аварии, которая произошла в Латвии на прошлой неделе. Эта информацию подтвердила эстонским СМИ его мать, которая отправилась на опознание.

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Известно, что 25 августа бывшему корреспонденту телеканала Kanal 2 должен был исполниться 41 год.

Как уже сообщалось ранее, 10 августа, в 23.30 на 33-м км дороги А1 (Рига (Балтэзерс) — Айнажи (граница Эстонии)) автомобиль Mercedes Benz столкнулся с Volvo, припаркованном на обочине дороги.

В результате ДТП водитель Volvo — Свен Раудсепп — получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Полиция ведет расследование трагического дорожного инцидента.