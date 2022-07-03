В Латвии вынесен первый приговор после расследования Европейской прокуратуры

Видземский районный суд признал виновными в мошенничестве при закупках трех граждан Латвии, которые реализовали финансируемый Европейским сельскохозяйственным фондом развития села (ELFLA) проект по строительству двух теплиц туннельной формы, сообщила прокуратура.

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С момента создания Европейской прокуратуры (EPPO) это первый приговор по делу, расследуемому EPPO в Латвии, сообщает агентство LETA.

В материалах дела сказано, что в период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года группа лиц, заранее договорившись о ценах, организовала победу подконтрольной им компании в закупке при поддержке ELFLA. В Латвийскую службу поддержки села были представлены документы, содержащие ложную информацию, на основании которых служба приняла решение о выплате указанной компании субсидии в размере 104 030 евро.

3 мая 2022 года Европейский делегированный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении одного юридического лица и трех физических лиц из Латвии за то, что они мошенническим путем и по предварительному сговору получили имущество проекта, поддерживаемого ELFLA.

Подсудимые признали себя виновными и воспользовались своим правом на сотрудничество, выбрав более простой процесс. Соглашение предусматривало, что прокурор попросит суд признать подсудимых виновными в совершении указанного преступления и назначить двум из них наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере 2500 евро, а еще одного подсудимого — в виде штрафа в размере 2500 евро (без отбывания срока). Также прокурор попросил суд конфисковать у компании сумму в размере 5000 евро с ее банковского счета.

Отмечается, что обвиняемые физические лица и компания полностью погасили незаконно полученные средства.

В июне этого года Видземский районный суд, утвердив соглашение сторон, вынес итоговый обвинительный приговор.