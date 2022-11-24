В Латвии задержали литовца, разыскиваемого по подозрению в поджоге и нанесении увечий в Норвегии

В минувший вторник в Латвии был задержан 40-летний гражданин Литвы, который находился в международном розыске по подозрению в поджоге грузового автомобиля и нанесение телесных повреждений.

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По данным норвежского издания Smaalenenes Avis, литовцу инкриминируется преступления, которые он мог совершить в минувшую субботу в Спюдеберге (губерния Эстфолл). Как отметили представители местной полиции, в ночь на субботу были подожжены фура и два трейлера. Также серьезные ранения получил гражданин Польши. При этом следствие предполагает, что эти инциденты связаны между собой.

В ближацшее время задержанного планируется экстрадировать в Норвегию.