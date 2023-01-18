В Латвии задержан гражданин Литвы, укравший машину

Сотрудники Талсинского участка Курземского регионального управления полиции (КРУП) задержали гражданина Литвы, подозреваемого в угоне машины. Кроме того, на его счету кража чужого имущества и из другого закрытого автомобиля.

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По данным КРУП, 25 декабря прошлого года на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Талси, с ул. В. Рудена украден автомобиль Opel, позже его нашли на ул. Фабрикас. В тот же день была получена информация, что из автомобиля Mercedes-Benz, припаркованного на ул. Лиела, украдены вещи.

Подозреваемого взяли в тот момент, когда он собирался на общественном транспорте покинуть Талси. Задержанный сознался в содеянном и вернул законным владельцам похищенные вещи. Следствие продолжается.