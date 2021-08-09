В латвийских водоемах обнаружены тела двух утонувших
Foto: Publicitātes foto

На прошедших выходных в латвийских водоемах найдены тела двух утонувших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В субботу из озера Раценю в Мадонском крае спасатели подняли тело утонувшего и передали сотрудникам Государственной полиции, а в воскресенье еще одного погибшего нашли в Даугаве в Айзкраукльском крае.

В воскресенье помощь спасателей понадобилась в Лудзе, где в лодке на Малом Лудзенском озере находился мужчина, который не мог самостоятельно добраться до берега. Спасатели доставили человека на берег и передали сотрудникам полиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

ГПСС
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом