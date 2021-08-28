В Латвию пытались попасть еще 24 нелегала
Foto: LETA

В пятницу, 27 августа сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили попытки 24 человек незаконно пересечь латвийско-белорусской границы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Задержанных за пересечение границы нет.

Отмечается, что на протяжение нескольких дней, с 21 по 23 августа, погранохрана не зафиксировала ни одного такого случая.

Таким образом, с 10 августа 707 человека пытались, но не смогли незаконно пересечь государственную границу.

С момента введения чрезвычайной ситуации на границе по гуманным причинам через границу пропущены 25 человек, а в целом за этот год задержано 377 граждан третьих стран, которые незаконно пересекли границу Латвии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Mixnews

Sharing Options

3

Source

Mixnews

Tags

Беженцы
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию