В Латвию пытались попасть еще 24 нелегала

В пятницу, 27 августа сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили попытки 24 человек незаконно пересечь латвийско-белорусской границы.

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Задержанных за пересечение границы нет.

Отмечается, что на протяжение нескольких дней, с 21 по 23 августа, погранохрана не зафиксировала ни одного такого случая.

Таким образом, с 10 августа 707 человека пытались, но не смогли незаконно пересечь государственную границу.

С момента введения чрезвычайной ситуации на границе по гуманным причинам через границу пропущены 25 человек, а в целом за этот год задержано 377 граждан третьих стран, которые незаконно пересекли границу Латвии.