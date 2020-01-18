В Латвию с границы вернули более 18 тонн говяжьего жира

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Псковской области вернули с МАПП "Убылинка" на сопредельную территорию 18,7 тонн говяжьего жира, прибывшего из Дании. Животноводческая продукция следовала в Казахстан.

Как отмечают в пресс-центре Россельхознадзора, в ходе досмотра была обнаружена упаковка с маркировочной этикеткой Frozen Beef Fat. Продукция, содержащая в упаковке, по показателям не соответствовала сведениям, заявленным в сопроводительных документах. Вместо жира внутри коробки нашли замороженный блок, состоящий из кусков различной формы, с преобладающим содержанием мышечной ткани темно-красного цвета.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства ввоз 18,7 тонн говяжьего жира был запрещен.