В Латвию за сутки пробрались три группы нелегалов из Ирака

По последним данным Государственной пограничной службы (ГПС), за минувшие сутки на нарушении латвийско-белорусской границы задержаны 28 нелегалов из Ирака.

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4 августа в волости Скрудалиенас при проверке пограничники задержали группу, в которую входили 12 иракцев, ранее незаконно пересекших границу.

На основании сообщения бдительного местного жителя 5 августа на автобусной остановке "Варпене" в этой же волости были задержаны еще четверо нелегалов.

Третью группу, состоящую из 12 человек, задержали в окрестностях деревни Лупанды в волости Пиедруяс — в Латвию они попали, переплыв Даугаву на надувной лодке.

По всем фактам нарушения государственной границы начаты уголовные процессы. Все иракцы размещены в центрах содержания задержанных иностранцев.