В Лаункалнской волости в субботу погиб водитель квадроцикла
Foto: LETA

В Лаункалнской волости Смилтенского края 11 июня погиб водитель квадроцикла, сообщили в Государственной полиции.

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По данным полиции, в субботу, 11 июня, в 22:38 в Лаункалнской волости управлявший квадроциклом человек упал и скончался на месте происшествия.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 25 человек, в том числе два пешехода, шесть велосипедистов и два водителя электросамокатов.

В общей сложности в связи с различными нарушениями правил дорожного движения за истекшие сутки составлено 505 административных протоколов: 187 — за превышение разрешенной скорости движения, 17 — за управление автомобилем в нетрезвом виде, еще шесть — за агрессивное вождение.

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