В лесах сохраняется высокая пожароопасность

В связи с продолжающейся сухой погодой до середины следующей недели в большинстве лесов Латвии сохранится высокая пожароопасность, а местами в Видземе — очень высокая, сообщили агентству LЕТА в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В связи с высокой пожароопасностью в лесах объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 28 июля.

Предупреждение предусматривает, что в лесах необходимо соблюдать осторожность — нельзя разводить костры и бросать на землю окурки. При возникновении пожара в лесу необходимо немедленно сообщить об этом Государственной пожарно-спасательной службе или по единому телефону оперативных служб 112.