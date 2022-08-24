В лесном массиве найдено тело пропавшего в начале августа мужчины

Мадонский участок полиции сообщает, что найдено тело Иманта Маршанса (1948 г.р.), которого в последний раз видели 6 июня в Берзауне (Мадонский край).
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Как отмечают в полиции, тело обнаружили в лесном массиве на территории волости Берзаунес. Причины смерти мужчины должна установить экспертиза.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Иманта Маршанса.
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