В лесном массиве найдено тело пропавшего в начале августа мужчины

Мадонский участок полиции сообщает, что найдено тело Иманта Маршанса (1948 г.р.), которого в последний раз видели 6 июня в Берзауне (Мадонский край).

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Как отмечают в полиции, тело обнаружили в лесном массиве на территории волости Берзаунес. Причины смерти мужчины должна установить экспертиза.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Иманта Маршанса.