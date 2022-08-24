В лесном массиве найдено тело пропавшего в начале августа мужчины
Foto: DELFI

Мадонский участок полиции сообщает, что найдено тело Иманта Маршанса (1948 г.р.), которого в последний раз видели 6 июня в Берзауне (Мадонский край).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в полиции, тело обнаружили в лесном массиве на территории волости Берзаунес. Причины смерти мужчины должна установить экспертиза.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Иманта Маршанса.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai