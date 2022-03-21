В лесу найдено тело мужчины с огнестрельными и колотыми ранениями: его убили из мести

Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона закончили расследование убийства, которое было совершено в декабре 2019 года под Кекавой. По делу проходит четверо подозреваемых, мотивом преступления стала месть.

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Как сообщает пресс-центр Госполиции, в ночь с 1 на 2 декабря 2019 года без вести пропал мужчина 1986 г.р. Полиция незамедлительно приступила к расследованию и предположила, что его могли убить. В конце апреля 2020 года были установлены подозреваемые: мужчины 1970, 1980 и 1987 г.р. К тому моменту трое из них уже находились в местах лишения свободы за другие совершенные ранее преступления.

В полиции также сообщили, что все четверо ранее уже были судимы, в том числе и за преступления против здоровья другого лица и незаконный оборот наркотиков.

Расследуя исчезновение мужчины, 26 мая 2020 года его тело нашли в лесном массиве на территории Кекавского края. Эксперты констатировали огнестрельное ранение в голову и колотые раны по всему телу. Также в ходе следствия выяснилось, что мотивом преступления стала месть.

Материалы дела переданы в прокуратуру.