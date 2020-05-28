В лесу нашли останки пропавшего без вести человека: мужчину убил и спрятал приятель

Бюро криминальной полиции Курземского региона завершило расследование убийства, которое было совершено в 2019 году под Вентспилсом. Напомним, тогда в лесу нашли останки мужчины, пропавшего несколькими неделями ранее.

В Курземском региональном управлении полиции сообщили, что на теле были констатированы следы насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали знакомого жертвы.

Заявление об исчезновении мужчины поступило в полицию в сентябре 2019 года. Установив причины возможного исчезновения, следствие предположило, что пропавший мог стать жертвой преступления. По подозрению в убийстве задержали приятеля мужчины, а затем в ходе расследования обнаружили в лесу тело пропавшего без вести.

Было установлено, что между приятелями произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес своему оппоненту телесные повреждения, повлекшие смерть. Известно, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка.