В лесу возле российско-латвийской границы обнаружили тайник с контрабандой

Благодаря бдительности члена добровольной народной дружины, в Пыталовском районе (Псковская область) сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили

партию табачной продукции, укрытую в лесу и предназначенную для дальнейшего незаконного перемещения через российско-латвийскую государственную границу.

Как отмечает "Псковская лента новостей", вблизи населенного пункта Новожилово, в глубине леса местный житель заметил под хвойным деревом необычное сооружение, о чем сообщил на пограничную заставу.

Прибывшие на место происшествия пограничники обнаружили шесть коробок, обмотанных полиэтиленовой пленкой и скотчем, замаскированных опавшими листьями и еловыми ветками. В результате осмотра обнаружили 11 000 пачек сигарет. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы. По делу начато следствие.