В Лиелварде бусик Ford Transit столкнулся с поездом

В Лиелварде (Огрский край) грузовой микроавтобус Ford Transit на железнодорожном переезде на улице Ледманес столкнулся с дизелем. Инцидент случился 29 апреля около 21.00, сообщает очевидец происшествия.

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В результате ДТП на переезде в Лиелварде один человек получил травмы и доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства столкновения бусика и поезда.

В целом за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), при этом пострадали 11 человек, сообщили в Государственной полиции.

В Рижском регионе зарегистрировано 33 ДТП, в Курземе - 18, в Земгале - 17, в Видземе - 12, в Латгале - 11.

В восьми авариях в Рижском регионе пострадали в общей сложности девять человек, в том числе один пешеход и трое велосипедистов, а в двух ДТП в Курземе пострадали два человека, в том числе один велосипедист, свидетельствуют данные, собранные полицией.