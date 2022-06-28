В Лиепае автомобиль Ford ехал со скоростью 109 км/ч: за рулем был подросток
Foto: F64

В ночь с 27 на 28 июня в Лиепае сотрудники полиции заметили автомобиль, водитель которого превысил допустимую скорость движения. Выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний юноша, который попытался сбежать от стражей порядка.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Минувшей ночью, около 00.30 сотрудники Курземского регионального управления Госполиции патрулировали Лиепаю на нетрафарированном служебном транспортном средстве. На улице Парка стражи порядка заметили автомобиль марки Ford, водитель которого ехал со скоростью 109 километров в час там, где разрешена скорость 50 километров в час.

Полицейские включили сирену и проблесковые маячки и последовали за автомобилем Ford, призывая водителя остановить транспортное средство, однако он пустился в бегство. Перед перекрестком на лиепайской улице Бривибас водитель и пассажир выпрыгнули из движущегося транспортного средства и продолжили бегство, но полицейские их задержали. Тем временем, автомобиль нарушителя продолжил движение, в результате чего один из стражей порядка запрыгнул в транспортное средство, сел на место шофера и остановил машину.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель Ford не достиг совершеннолетия и у него нет водительских прав. По словам юноши, он испугался стражей порядка, поскольку у него нет прав, и поэтому попытался уехать от полицейских.

В связи со случившимся начаты три процесса об административных правонарушениях — превышение допустимой скорости движения, управление транспортным средством без водительских прав и бегство от стражей порядка.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Идеи для семейного отдыха с детьми
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне