В Лиепае автомобиль Ford ехал со скоростью 109 км/ч: за рулем был подросток

В ночь с 27 на 28 июня в Лиепае сотрудники полиции заметили автомобиль, водитель которого превысил допустимую скорость движения. Выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний юноша, который попытался сбежать от стражей порядка.

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Минувшей ночью, около 00.30 сотрудники Курземского регионального управления Госполиции патрулировали Лиепаю на нетрафарированном служебном транспортном средстве. На улице Парка стражи порядка заметили автомобиль марки Ford, водитель которого ехал со скоростью 109 километров в час там, где разрешена скорость 50 километров в час.

Полицейские включили сирену и проблесковые маячки и последовали за автомобилем Ford, призывая водителя остановить транспортное средство, однако он пустился в бегство. Перед перекрестком на лиепайской улице Бривибас водитель и пассажир выпрыгнули из движущегося транспортного средства и продолжили бегство, но полицейские их задержали. Тем временем, автомобиль нарушителя продолжил движение, в результате чего один из стражей порядка запрыгнул в транспортное средство, сел на место шофера и остановил машину.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель Ford не достиг совершеннолетия и у него нет водительских прав. По словам юноши, он испугался стражей порядка, поскольку у него нет прав, и поэтому попытался уехать от полицейских.

В связи со случившимся начаты три процесса об административных правонарушениях — превышение допустимой скорости движения, управление транспортным средством без водительских прав и бегство от стражей порядка.