В Лиепае будут судить отчима, обвиняемого в жестоком убийстве падчерицы

На следующей неделе в Курземском районном суде начнется процесс по делу об убийстве Синдии Роне (1998 г.р.) в Вайнедском крае. Перед судом предстанет отчим убитой девушки — Виестурс П., ранее отбывавший срок за убийство. Мотивы преступления не установлены, свою вину в содеянном обвиняемый отрицает.

Как уже сообщалось ранее, в последний раз девушку видели живой 9 апреля 2018 года, в 12.30. Она вышла из своего дома в Приекуле и пропала. Спустя трое суток ее тело нашли в Динсдурбе (волость Эмбутес Вайнедского края), недалеко от дома своей матери: убийца спрятал его в мелиорационном колодце, закидав сверху досками и конструкциями из досок.Экспертиза установила, что Синдии задушили шарфом.

По подозрению в убийстве был задержан отчим девушки — ранее судимый за убийство Виестурс П. В 2006 году он получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за убийство женщины — ее тело нашли в лесу. Причем, недалеко от того места, где он спустя много лет спрячет тело падчерицы. За примерное поведение осужденный вышел на свободу раньше срока.

Чтобы избежать ответственности за убийство падчерицы, он пытался скрыться и придумал разные истории, в том числе и о своем похищении. Затем утром он заявил, что уезжает на заработки в Швецию, поэтому ему срочно нужно ехать в аэропорт "Рига". Разумеется, никуда он не полетел и не доехал даже до Риги, а двое суток распивал алкоголь в Скрунде.

За убийство падчерицы Виестурсу П. грозит лишение свободы сроком до 20 лет или же пожизненное заключение.