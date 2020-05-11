В Лиепае и окрестностях на берегу моря снова найден опасный ложный янтарь

Море все еще выносит на берег опасный белый фосфор, который может вызвать серьезные ожоги. На минувших выходных лжеянтарь был обнаружен в Юрмалциемсе.

Как отмечает "Курземес вардс", собиратели янтаря должны быть очень осторожны. Если нет уверенности в находке, ни в коем случае нельзя его держать в руках или класть в карман.

В этом году в феврале в Лиепайскую региональную больницу попала гостья Лиепаи из Даугавпилса. Женщина подняла кусок фосфора, которой воспламенился в руке, и она получила ожог второй степени тяжести.

Предупреждение на Лиепайском пляже об опасности выброшенного на берег фосфора размещено на информативных стендах и на кабинках для переодевания.

Ложный янтарь — это затопленный в море более 25 лет назад белый фосфор, который по внешнему виду напоминает янтарь. Если его немного потереть или же если он попадет в тепло, то фосфор воспламеняется. Фосфор от янтаря отличается тем, что это химическое вещество не столь прозрачно, как янтарь.

На лиепайский пляж ложный янтарь обычно вымывает после шторма или сильных ветров в любое время года.