В Лиепае из горящего дома спасены четыре человека

В Лиепае из горящего жилого дома спасены четверо пострадавших, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

Вчера в 15.42 ГПСС получила вызов на пожар в двухэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одна из комнат площадью 15 кв. м.

Из горящего дома был эвакуирован один человек, а еще четыре человека в результате пожара пострадали и были переданы медикам.

В свою очередь из соседнего дома были эвакуированы пять человек, так как существовал риск распространения огня. Пожарные выяснили, что ни в одной из квартир не было детекторов дыма.

В 16.43 пожар был локализован, в 18.35 ликвидирован.

В целом пожарные и спасатели за прошедшие сутки получили 45 вызовов, в том числе 21 — на пожары.