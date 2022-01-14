В Лиепае мужчина ехал с выключенными фарами и на скорости 132 км/ч пытался скрыться от полиции
Foto: LETA

В четверг, 13 января, сотрудники Госполиции в Лиепае, микрорайоне Кароста, заметили автомобиль, водитель которого ехал с выключенными фарами, а после совершения нарушения пытался сбежать от стражей порядка. При этом он совершил еще ряд нарушений. Мужчина задержан, в его отношении начато 13 административных процессов.

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Задержанный водитель Volkswagen Passat ехал без включенных фар в темное время суток. Когда полицейские это заметили, они включили сигнальные огни и указали водителю, чтобы тот остановился, однако мужчина начал бегство. Он не выполнил неоднократные требования полицейских остановить транспортное средство и нарушил правила дорожного движения.

Во время побега водитель выбрал маршрут, который пролегал через дворы многоквартирных домов, тем самым поставив под угрозу безопасность других автомобилей и менее защищенных участников дорожного движения.

Для того, чтобы остановить транспортное средство, был привлечен дополнительный экипаж Госполиции. Мужчина по-прежнему пытался уехать от стражей порядка, совершив несколько административных правонарушений. На улице Спидолас он выпрыгнул из автомобиля и бросился бежать в сторону кооператива, где попытался залезть на крышу гаража, но был задержан.

Полицейские нашли у задержанного упаковку из фольги с зелено-коричневым веществом растительного происхождения и таблетки, которые, возможно, являются наркотическими. В свою очередь, в автомобиле было обнаружено газовое оружие, которое не было зарегистрировано на имя задержанного мужчины.

Установлено, что мужчина управлял автомобилем без водительских прав. Стражи порядка также провели проверку концентрации алкоголя на выдохе. Выяснилось, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения, однако, возможно, он находился под влиянием наркотических веществ, поэтому был доставлен в медучреждение для проведения экспертизы. Госполиция начала уголовные процессы в связи с уклонением от наказания, обнаруженные вещества будут переданы на экспертизу.

В месте, где разрешено ехать со скоростью 50 километров в час, мужчина ускорился до 132 километров в час. Полиция продолжает расследование уголовного дела.

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