В Лиепае найдено тело женщины: подозревают сына, он задержан
Foto: Valsts policija

В среду, 14 июля, вечером сотрудники Государственной полиции получили сообщение о том, что в лиепайской квартире обнаружено тело женщины с побоями. Медики констатировали смерть пострадавшей.

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Происшествие произошло в многоквартирном доме в лиепайском микрорайоне Эзеркраста. По подозрению в совершении преступления задержан сын погибшей. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения, пояснила порталу ReKurZeme представитель Управления Государственной полиции по Курземскому региону Мадара Шершнева.

По данному факту начат уголовный процесс, ведется расследование.

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