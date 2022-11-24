В Лиепае охранница Depo спасла жизнь клиенту магазина

Директор Службы неотложной медицинской помощи ( СНМП)Лиене Ципуле поблагодарила в соцсетях работников магазина Depo в Лиепае, которые спасли жизнь клиента — у человека внезапно остановилось сердце. Об этом пишет Liepajniekiem.lv.

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@NMPdienests saka paldies Liepājas veikala DEPO darbiniekiem, kas vakar izcili rīkojās, kad pircējam notika pēkšņa sirds apstāšanās — tika veiktas sirds kompresijas, vieta cilvēka glābšanai norobežota,brigādes sagaidītas! Pacientu izdevās glābt!

Dienesta mediķi sūta aplausus!👏 — Liene Cipule (@LieneCipule) November 23, 2022

Пожилой человек внезапно упал в помещениях магазина. Это заметили покупатели и работники Depo. На помощь поспешила руководительница отдела охраны магазина, и до прибытия медиков сделала покупателю массаж сердца.

Ципуле отметила, что сотрудники магазина сработали на отлично — приняли меры для спасения жизни до момента прибытия медиков.

"Пациента удалось спасти! Медики службы посылают аплодисменты!" написала руководительница Службы неотложной медицинской помощи.

В СНМП сообщили, что сейчас пострадавший находится в медучреждении. Пациент уже переведен из реанимации Лиепайской региональной больницы в отделение кардиологии, где продолжит лечение. Состояние здоровья среднетяжелое.

Представитель СНМП от имени всей службы выразила повторную благодарность спасительнице: "Хороший пример и отличный образец для каждого из нас!"