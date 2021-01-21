В Лиепае по подозрению в незаконном хранении психотропов задержан мужчина
Foto: Valsts policija

В конце прошлой неделе полиция Курземского региона при обыске у нескольких местах в Лиепае нашла больше тысячи таблеток трамадола и клоназепама, сообщает пресс-служба Госполиции. Их владелец задержан.

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14 января полицейские обыскали несколько мест, принадлежавших одному мужчине. Было найдено несколько сотен евро наличностью, более 1000 таблеток трамадола и 200 таблеток клоназепама.

Мужчина уже и раньше попадал в поле зрения полиции в связи с подобными преступными действиями. Сейчас он арестован и может получить от пять до пятнадцати лет тюремного заключения, с конфискацией имущества или без, и с пробационным периодом до трех лет.

Полиция призывает тех, кто знает, что кто-то хранит или продает нелегальные сигареты и алкоголь, а также психотропные и наркотические вещества, сообщать об этом по телефону доверия 67075444 или писать на электронную почту uzticiba@vp.gov.lv. Можно также сообщать об этом по телефону 110.

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