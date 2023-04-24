В Лиепае погибли при родах два недоношенных ребенка; полиция начала уголовный процесс

В пятницу, 21 июля, у женщины начались преждевременные роды, оба недоношенных ребенка скончались.

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Вызов в Государственную полицию от Службы неотложной медицинской помощи поступил в 14.00 в пятницу в 14.00, сообщает портал liepajniekiem.lv. Медики проинформировали о том, что в Лиепае у женщины начались преждевременные роды, во время которых, к сожалению, скончались двое недоношенных детей.

Никакие подробности не приводятся. Известно лишь, что Государственная полиция начала уголовный процесс.