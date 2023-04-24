В Лиепае погибли при родах два недоношенных ребенка; полиция начала уголовный процесс

В пятницу, 21 июля, у женщины начались преждевременные роды, оба недоношенных ребенка скончались.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Вызов в Государственную полицию от Службы неотложной медицинской помощи поступил в 14.00 в пятницу в 14.00, сообщает портал liepajniekiem.lv. Медики проинформировали о том, что в Лиепае у женщины начались преждевременные роды, во время которых, к сожалению, скончались двое недоношенных детей.
Никакие подробности не приводятся. Известно лишь, что Государственная полиция начала уголовный процесс.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.