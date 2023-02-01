В Лиепае похитили мужчину и требовали выкуп

В Лиепае избили мужчину, после чего усадили в автомобиль и потребовали выкуп, сообщает портал liepajniekiem.lv.

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Инцидент произошел 21 января и начался в квартире в районе вокзала. Как рассказала liepajniekiem.lv читательница, во время конфликта несколько мужчин были избиты до потери сознания, их держали в заложниках, а от жены одного пострадавшего требовался выкуп в размере 1000 евро.

Представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева подтвердила, что 21 января полиция получила сообщение о том, что в Лиепае мужчина против своей воли был помещен в автомобиль, и от него требовали деньги.

В задержании участвовало спецподразделение Государственной полиции. Полицейские остановили автомобиль в Юго-западном микрорайоне, мужчина был освобожден, а остальные виновные задержаны.

«Все лица находились в состоянии алкогольного опьянения. Первоначальная информация указывает на то, что пострадавший с друзьями отправился к знакомому — подозреваемому — и там между ними разгорелся конфликт, в результате чего пострадавшему были нанесены телесные повреждения и, применяя угрозы, он был помещен в автомобиль, в свою очередь, за его освобождение требовались денежные средства", - рассказала представитель Госполиции.

Начат уголовный процесс, и выясняются точные причины произошедшего. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения — арест.