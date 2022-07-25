В Лиепае полицейские помогли двум девочкам выбраться из моря на берег

В Лиепае полицейские спасли в море двух девочек, сообщили агентству LETA в Госполиции. Об этом пишет агентство LETA.

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В воскресенье, 24 июля, сотрудники полиции в Лиепае, в море около Северного мола, помогли добраться до берега двум девочкам, которые отправились купаться и из-за больших волн не могли выбраться на берег самостоятельно.

До прибытия полиции некий серфингист дал девочкам свою доску для серфинга, которую они обе держали до прибытия стражей порядка.

Сотрудники полиции помогли 13-летней и 16-летней молодым девушкам добраться до берега с помощью своего инвентаря. Девочек передали медикам и родителям.

Полиция напоминает, что жителям следует быть осторожными при купании в море и не переоценивать свои силы.