В Лиепае полиция встретила двух маленьких детей без присмотра: в отношении матери возбуждено дело

В субботу, 9 июля, сотрудники Курземского регионального управления Госполиции вместе с лиепайскими муниципальными полицейскими в Юрмальском парке Лиепаи нашли двух малолетних, оставленных без присмотра детей, которые, как позже выяснилось, были братом и сестрой.

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Около 20 часов в субботу стражи порядка получили информацию о том, что в Лиепае, на перекрестке улиц Дзинтару и Юрмалас около магазина стоит маленький мальчик. Сотрудники Госполиции отправились на место происшествия, где они встретили женщину, которая сообщила им о случившемся. С ней был семилетний мальчик и мужчина, который знал ребенка.

По словам мужчины, он приехал в Лиепаю вместе со своим двоюродным братом, которому доверили троих детей — мальчика и двух девочек. Со всеми детьми он пошел гулять по парку, а его брат отправился в магазин. Последний, выйдя из магазина, увидел мальчика, который должен был быть с двоюродным братом. Ребенок плакал и звал маму, что привлекло внимание окружающих. Прохожие дали мальчику обувь и полотенце, чтобы он накинул его на плечи, так как ребенок был одет только в шорты.

В то же время сотрудники Лиепайской муниципальной полиции заметили в конце улицы Юрмалас, около баскетбольной площадки, потерявшуюся четырехлетнюю девочку. Ребенка доставили в дежурную часть муниципальной полиции. Там выяснилось, что девочка пришла к баскетбольной площадке с мужчиной, который, как оказалось, должен был присматривать за всеми ранее упомянутыми детьми. Там, где стража порядка нашли девочку, проходило публичное мероприятие.

Полицейские приняли решение, согласовав его с организаторами мероприятия, сообщить о произошедшем со сцены, а также отвести девочку на сцену для визуального опознания, однако ее родители не отозвались.

После, сотрудники муниципальной полиции связались с коллегами из Госполиции и решили доставить встреченного ранее семилетнего мальчика в дежурную часть. Стражи порядка дали ребенку форменную куртку, чтобы тот не замерз, поскольку вещи, которые ему дали прохожие, пришлось вернуть. Девочку же завернули в одеяло из фольги. Как сообщили в полиции, оба ребенка были плохо одетыми, немытыми и промокшими. Выяснилось, что дети являются родственниками — братом и сестрой.

Через некоторое время к полицейским подошел мужчина, который должен был присматривать за детьми. С ним был третий ребенок — шестилетняя девочка. Для проверки состояния здоровья детей были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которые их осмотрели и оценили их состояние как стабильное.

Стражи порядка доставили всех упомянутых лиц в Госполицию, а также связались и вызвали мать детей, проживающую в Айзпуте. Пока полицейские ждали женщину, сотрудница Лиепайского участка Госполиции накормила детей и включила им на мобильном телефоне мультфильм, чтобы успокоить их.

Когда мама детей приехала в полицейский участок, выяснилось, что она часто просила одного из мужчина присмотреть за ребенком, но таких ситуаций раньше не было. Кроме того, в полиции указали, что семья находится в поле зрения сиротского суда и социальной службы. На вопрос о том, почему дети были так плохо одеты, а именно, одна из девочек была в одних штанах и джемпере, но без нижнего белья, другая девочка была в рубашке и рваных трусах, а мальчик в одних шортах, женщина заявила, что дети сами одеваются и носят то, что есть. В море дети купались в той же одежде, которая была на них.

Между мужчиной и его двоюродным братом произошло недопонимание: один сказал другому, что надо взять детей с собой. В результате оба подумали, что дети были с другим.

Возбуждено дело об административном правонарушении в связи с невыполнением матерь обязанностей по уходу за детьми.

Стражи порядка выражают благодарность отзывчивым жителям, которые не остались равнодушными к сложившейся ситуации и сразу же сообщили о случившемся в полицию.