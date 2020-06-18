В Лиепае пьяный сын напал на пожилую мать

В среду Курземское региональное управление Государственной полиции получило информацию о семейном конфликте в Лиепае. Прибывшим полицейским женщина рассказала, что ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал бросать в нее разные предметы.

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По словам пенсионерки, мужчина пытался ударить ее металлическим половником, и она, укрываясь от удара, выставила вперед руку и травмировала палец. Женщина позвонила дочери, которая вызвала полицию и скорую. Проверка на алкоголь показала у мужчины 1,86 промилле.

Государственная полиция по просьбе женщины приняла решение отлучить от нее сына и на данный момент готовятся материалы в суд, чтобы рассмотреть вопрос о временной защите от насилия. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за разные нарушения.

Государственная полиция напоминает, что решение об отлучении могут применить на срок до восьми дней. Это значит, что на месте происшествия стражи порядка с пострадавшей стороной в присутствии нарушителя составляют заявление, в котором можно выбрать, какие ограничения установить. Решение заполняется в трех экземплярах, по одному каждой из сторон. Однако решение полиция может принять только на основании письменного заявления. Если пострадавшее лицо отказывается писать заявление, то отлучить агрессора нельзя. В свою очередь, вопрос о более длительном сроке решает суд, назначая временную защиту от агрессора.