В Лиепае с ножом напали на водителя трамвая, пострадавший госпитализирован с ранением в шею (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Liepājas tramvajs

После нападения на водителя трамвая в Лиепае остановлено движение трамваев, сообщил агентству LЕТА представитель Liepājas tramvajs Андрей Рябцев.

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На одной из остановок произошло нападение на водителя трамвая. Известно, что нападавший был вооружен ножом и нанес вагоновожатому удар в шею.

Преступление было совершено на ул. Бривибас, напротив бывшего административного здания Liepājas metalurgs, недалеко от трамвайного кольца.

На месте происшествия работают полицейские и медики, движение трамваев приостановлено на неопределенное время. По предварительным данным, подозреваемый задержан.

Водитель госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

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rus.DELFI.lv

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