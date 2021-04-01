В Лиепае с ножом напали на водителя трамвая, пострадавший скончался (ДОПОЛНЕНО в 18.06)

После нападения на водителя трамвая в Лиепае на время было остановлено движение трамваев, сообщил агентству LЕТА представитель Liepājas tramvajs Андрей Рябцев. От полученного ранения 59-летний водитель скончался в больнице.

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Около 15.00 на одной из остановок произошло нападение на водителя трамвая. Известно, что нападавший был вооружен ножом и нанес вагоновожатому удар в шею.

Преступление было совершено на ул. Бривибас, напротив бывшего административного здания Liepājas metalurgs, недалеко от трамвайного кольца.

На месте происшествия работают полицейские и медики. Нападение было совершено в новом трамвае, в котором установлены камеры видеонаблюдения. Полиция изучает записи, чтобы восстановить картину трагедии.

Как отмечает "Курземес вардс", подозреваемый 1987 г.р. задержан недалеко от места преступления — на ул. Ф. Грининя.

Заместитель начальника Полиции самоуправления Каспар Варпиньш рассказал: "Стражи порядка, выполняя свои служебные обязанности, в 15.05 на улице Бривибас заметили женщину, которая звала на помощь. На тротуаре сидел мужчина, у которого на шее и на лице была кровь. Одна из женщин оказывала пострадавшему первую помощь, а вторая указала, что мужчину пырнули ножом, а за нападавшим последовал другой мужчина.

Полицейские, обследовав ближайшие окрестности, на улице Ф. Грининя задержали виновного и передали сотрудникам Госполиции. Выражаем благодарность людям, которые помогали пострадавшему и предоставили информацию, в котором направлении нападавший отправился".