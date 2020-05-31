В Лиепае в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка

В субботу в результате автомобильной аварии в Лиепае погибла несовершеннолетняя девушка, сообщила агентству LETA старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Криста Андерсоне.

Авария произошла около 15.30 на ул. Лабораторияс в Тосмаре. По предварительной информации, управляемый мужчиной 1989 г. рожд. автомобиль BMW съехал с проезжей части дороги и перевернулся.

Помимо водителя, в автомобиле было еще три человека. В результате аварии погибла девушка 2004 г. рожд., остальные доставлены в больницу.

В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 22 человека.

За различные нарушения правил дорожного движения составлен 531 протокол, в том числе 283 за превышение скорости, 17 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два - за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ.