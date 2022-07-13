В Лиепае в ночь на среду произошла стрельба: скончалась женщина, стрелком был военнослужащий

Во вторник, 12 июля, в Лиепае произошла стрельба. Погибла пострадавшая женщина, в которую, вероятно, стрелял солдат Национальных вооруженных сил (НВС). Об этом порталу Delfi сообщили в Госполиции.

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Во вторник, 12 июля, в 20.49 сотрудники Госполиции получили информацию о том, что в Лиепае на лестничной клетке многоквартирного дома, расположенного на улице Мирдзас Кемпес мужчина стучал в двери квартиры, происходил конфликт. На место происшествия была направлена бригада Госполиции, через пять минут после этого стражам порядка поступил звонок о том, что по тому же адресу слышны выстрелы.

В то время как первый экипаж был в дороге был привлечен спецназ Госполиции, который базировался в Лиепае. Стражи порядка прибыли на место происшествия, где во дворе дома нашли женщину. Прибывшие сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали ее.

Тем временем, сотрудники Батальона специальных заданий Госполиции взломали дверь в квартиру, нашли там мужчину с травмами. Медики констатировали смерть мужчины. Также вчера полицейские получили информацию от Лиепайской региональной больницы о том, что пострадавшая женщина скончалась в больнице. Это подтверждает и портал liepajniekiem.lv.

Агентство LETA сообщает, что участниками конфликта были муж и жена.

Как указывает liepajniekiem.lv, согласно неофициальной информации, женщина в возрасте чуть более 30 лет выпрыгнула из окна, сверху в нее несколько раз выстрелил военнослужащий.

Представительница пресс-службы НВС Сандра Брале подтвердила агентству LETA, что участником происшествия был командир, однако в тот момент он не выполнял служебные обязанности. На месте происшествия не было использовано служебное оружие. Поскольку случившееся не связано со службой и произошло в свободное от служебных обязанностей солдата время, в НВС не предоставили более подробной информации о профессиональной деятельности мужчины.

Начат уголовный процесс по 13-й статье Уголовного закона — преступления против здоровья человека. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.