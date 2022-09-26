В Лиепае вооруженная ученица техникума напала на педагога: пострадавшую доставили в реанимацию (ДОПОЛНЕНО)

В минувшую субботу в Лиепае было совершено нападение на преподавателя Лиепайского Государственного техникума. Директор учебного заведения Агрис Рупертс пояснил, что преступление совершила студентка 1-го курса техникума, которая только поступила в это заведение после 9-го класса.

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Сразу же после нападения пострадавшего педагога доставили в реанимационное отделение Лиепайской региональной больницы.

По словам Руперта, нападение произошло в субботу, в художественном салоне учительницы, где она вела урок рисования для желающих, среди которых была и девочка. Нападение произошло после урока, когда все остальные ученики уже разошлись.

Директор техникума пояснил, что никаких признаков того, что ученица может напасть на педагога, не было. Он предполагает, что преподаватель могла поинтересоваться, почему девочка отсутствует в школе, так как в этом месяце она отсутствовала 33 часа по неуважительной причине и 17 часов по уважительной причине.

"Сегодня утром мы также изучили документы девочки и пришли к выводу, что в справке, выданной семейным врачом, не указано ни одного заболевания, которое должны были учесть учителя", — добавил директор.

Госполиция начала уголовный процесс. Известно, что преступление было совершено в выходной день и за пределами образовательного учреждения.

Рупертс также отметил, что связался с пострадавшей учительницей в больнице. По его словам, состояние пострадавшей стабилизировалось. Учебное заведение окажет педагогу всю необходимую помощь, а также на этой неделе обсудит вопросы безопасности, как действовать в экстренной ситуации.

В свою очередь, глава Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага сообщила порталу Delfi, что узнала об этом ЧП в воскресенье вечером. Имеющаяся в ее распоряжении информация свидетельствует о том, что жизни педагога ничего не угрожает.