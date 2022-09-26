В Лиепае вооруженная ученица техникума напала на педагога: пострадавшую доставили в реанимацию

В минувшую субботу в Лиепае было совершено нападение на преподавателя Лиепайского Государственного техникума. Директор учебного заведения Агрис Рупертс пояснил, что преступление совершила студентка 1-го курса техникума.

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Сразу же после нападения пострадавшего педагога доставили в реанимационное отделение Лиепайской региональной больницы.

По словам Рупертса, преподавателя уже поместили в другое отделение больницы, сегодня у директора запланирован с ней разговор.

Госполиция начала уголовный процесс. Известно, что преступление было совершено в выхоной день и за пределами образовательного учреждения.

В свою очередь, глава Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага сообщила порталу Delfi, что узнала об этом ЧП в воскресенье вечером. Имеющаяся в ее распоряжении информация свидетельствует о том, что жизни педагога ничего не угрожает.